Resident Evil 7 setzt wieder voll auf Horror. Das Geschehen lässt sich dank Playstation VR sogar als Virtual-Reality-Spiel erleben, was euch noch mehr in das Spiel hineinversetzt. Doch es geht noch gruseliger!

Als ganz besondere Werbeaktion bietet Capcom von 20. bis 23. Januar in London The Experience an. Wolltet ihr schon immer mal am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, durch eine Horror-Villa von Resident Evil zu laufen, dort Abenteuer zu erleben und auf Untote zu treffen, dann ist diese Erfahrung genau richtig für euch. Das Abenteuer dauert 45 Minuten und wird euch einen Schrecken nach dem anderen versetzen. Ihr schlüpft in die Rolle von Reportern, die das mysteriöse Anwesen der Familie Baker untersuchen sollen, wo es anscheinend nicht mit rechten Dingen zugeht. Ihr werdet Rätsel lösen, der Baker-Familie entkommen müssen und die 45 Minuten möglichst unbeschadet überstehen müssen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings sind die Plätze begrenzt. Um eine Chance auf die Teilnahme zu haben, müsst ihr entweder am 20., 21., 22. oder 23. Januar um 11:30 Uhr Ortszeit an folgender Adresse auftauchen: 91 Brick Ln, London E1 6QL. Die Tickets werden immer für zwei Personen vergeben, die paarweise in das Anwesen gelassen werden, um dort 45 Minuten das Abenteuer zu erleben. Um teilnehmen zu können, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein und einen gültigen Ausweis vorlegen.

Wer lieber auf das Computerspiel Resident Evil 7 warten möchte, der kann sich ab dem 24. Januar auf PC, Xbox One oder Playstation 4 in das Gruselabenteuer stürzen.

