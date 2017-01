Es ist so weit: Ab heute ist Resident Evil 7: Biohazard offiziell zu haben und bietet Gruselfreunden wieder Waffen, finstere Räumlichkeiten und alptraumhafte Gestalten galore. Zwar kommt das Spiel aus dem Hause Capcom wie gewohnt mit englischer Sprachausgabe, wer sich aber lieber auf Deutsch gruseln möchte, hat dazu ebenfalls die Möglichkeit. Aber welche Synchronisation ist eigentlich besser gelungen? In unserem Video vergleichen wir einige Szenen von Resident Evil 7 in den entsprechenden Lokalisierungen und stellen damit die englische der deutschen Sprachausgabe gegenüber. Film ab!



Zwar ist Resident Evil 7: Biohazard erst seit heute erhältlich, doch finden sich im Internet bereits zahlreiche Meinungen zu Capcoms neustem Horrorspiel. Neben unserem hauseigenen Test und denen zahlreicher Online-Publikationen, deren Meinungen ihr in unserer Übersicht findet, gibt es zudem bereits erste, sehr positive Reviews auf der populären Spieleplattform Steam. Wer weitere Vergleiche sucht, kann sich zudem ein Video anschauen, in dem wir die unterschiedlichen Versionen von Resident Evil 7 einem Grafikvergleich unterzogen haben. Das Spiel ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen - eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist nach Angaben Capcoms nicht geplant. Für kommende Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Resident Evil 7: Biohazard haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Blick. Wenn ihr bereits zugeschlagen habt und Hilfestellungen sucht, helfen euch vielleicht unsere Komplettlösung zu Resident Evil 7 oder unsere Einstiegs-Tipps.