Resident Evil 7 Biohazard: Japanische Version ist viel unblutiger

Resident Evil 7 hat seine Alterskennzeichnung "ab 18 Jahren" nicht umsonst erhalten. Es gibt Momente im Spiel, die sehr blutig dargestellt werden. Doch in der japanischen Edition geht es nicht ganz so brutal zu.

Achtung, hier folgen einige Spoiler für alle, welche Resident Evil 7 bisher noch nicht durchgespielt haben!

Deputy David Anderson ist eine tragische Figur im Spiel. Ihm wird im Verlauf der Handlung der Schädel gespalten, sein Körper wird durch eine Infektion geschmolzen und ihm wird der Kopf abgeschlagen, der dann in einem Kühlschrank landet. Außerdem ist in seinem Magen ein wichtiger Schlüssel versteckt, an den man in einer der besonders üblen Szenen des Spiels kommen muss.

In der japanischen Version jedoch wird der Schädel von Deputy David Anderson nicht gespalten und auch nicht abgetrennt und der Held findet den Schlüssel einfach neben der Leiche des Polizisten. Außerdem gibt es keine Hinweise darauf, dass Protagonist Ethan Winters ebenfalls von der mysteriösen Masse infiziert sein könnte, wie das in der internationalen Fassung des Spiels der Fall ist.

Alles in allem ist Resident Evil 7 in der japanischen Version deutlich "zahmer". Wer auf mehr Blut und brutale Szenen steht, der liegt bei der internationalen Variante richtig.

Quelle: Kotaku