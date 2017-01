Was macht mehr Spaß als sich bei einer Partie Resident Evil 7: Biohazard zu gruseln? Sich zu gruseln, wenn das Ambiente stimmt. In der Dunkelheit, bei Kerzenschein und dann noch einen Controller in der Hand haben, der perfekt zum Spiel passt.

Bastler Adrian Andrei Vulpe von Shed of Dreams hat sich einen Controller speziell für Capcoms kommendes Horror-Adventure gebaut. Dabei handelt es sich um einen weißen Playstation-4-Controller, den er mit aufgemalten Blutspritzern verzierte. Die Tasten auf dem Steuerkreuz bestehen aus Zähnen, die er aus einem zahnmedizinischen Bausatz erhielt. Die Buttons sind Patronenhülsen und an den Schultertasten hängen die Augen einer Puppe sowie zwei Finger, die er aus Modelliermasse formte.

Adrian Andrei Vulp erklärt, dass er rund eine Woche brauchte, um den Horror-Controller zu bauen und es ihn insgesamt rund 100 Euro kostete. Der Controller ist voll funktionsfähig. Resident Evil 7: Biohazard erscheint in wenigen Tagen am 24. Januar für PC, Playstation 4 und Xbox One. Das Horrorspiel ist auch auf Playstation VR spielbar.

Quelle: Facebook/Shed of Dreams