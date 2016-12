Bei Spielen, die simultan auf mehreren Plattformen erscheinen, ziehen Nutzer der Xbox One gegenüber PlayStation-4-Spielern grafisch manchmal den Kürzeren - nicht selten kommt es vor, dass auf Microsofts Hardware zumindest einige Prozente Auflösung eingebüßt werden müssen. Wer sich auf das kommende Resident Evil 7: Biohazard freut, darf sich aber offenbar in Sicherheit und Gerechtigkeit wägen: In einem Interview mit Gamingbolt hat Resident-Evil-7-Produzent Masachika Kawata bestätigt, dass das Horrorspiel sowohl auf Sonys als auch auf Microsofts Konsole in einer Auflösung von 1080p und einer flüssigen Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde laufen wird. Daneben soll die Hochkontrasttechnik HDR zum Einsatz kommen, wenn auf der Xbox One Slim, PlayStation 4 oder PS4 Pro gespielt.

Und wo wir gerade bei der PS4 Pro sind: Kawata ließ es sich nicht nehmen, auch ein wenig über den Trend neuer Konsoleniterationen zu sprechen, der eine klare Akzeptanz von allen Seiten voraussetze. "Wenn es um neue Hardware geht, ist es glaube ich essenziell, dass sich nicht nur eine Partei über das neue Produkt freut", so Kawata. "Es muss gegenseitiges Interesse auf Seite des Herstellers, der Publisher und der Konsumenten geben. Nur wenn wirklich jeder an Bord ist, und sich jeder über das Produkt begeistert, eröffnet sich die Möglichkeit, die Spielindustrie und die Nutzerbasis zu erweitern. Andernfalls würde das nur zusätzlichen Aufwand auf unserer Seite bedeuten." Resident Evil 7: Biohazard erscheint voraussichtlich am 24. Januar 2017. Für weitere Informationen und Neuigkeiten haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Gamingbolt via 4Players