Fast einen Monat lang ist Resident Evil 7: Biohazard nun schon erhältlich, und während Nutzer der PlayStation 4 bereits in den Wochen nach der Veröffentlichung in den Genuss der sogenannten "Banned Footage"-DLCs kommen durften, geht der Horrortrip ab heute auch für den Rest der Spielerschaft weiter. Banned Footage Vol. 1 und Vol. 2 sind nun offiziell auch auf PC und Xbox One erhältlich, auf ersterer Plattform allerdings vorerst nur über Steam - der Windows 10 Store soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Banned Footage Vol. 1 schlägt mit einem Preis von 9,99 Euro zu Buche, Vol. 2 kostet 14,99 Euro. Wer bereits die Deluxe Version von Resident Evil 7 oder den Season Pass erworben hat, muss wie üblich nicht weiter zuzahlen, um in den Genuss der Zusatzinhalte zu kommen.

Wie schon seit einiger Zeit bekannt, wartet das erste DLC-Paket mit den Einzelmodi "Schlafzimmer", "Albtraum" und "Ethan muss sterben" und Vol 2. mit "21", "Töchter", und "Jacks 55. Geburtstag" auf. Details zu den Gruselerweiterungen gibt es in der Übersicht. Wer sich vor dem Kauf erst einmal von den Zusatzinhalten überzeugen möchte, kann das zum Beispiel in unserem jüngst veröffentlichten Angespielt-Video zum zweiten DLC tun. Für weitere Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Resident Evil 7: Biohazard haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Pressemitteilung