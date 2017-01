Resident Evil 7 in VR: hui oder pfui? Capcoms Horror-Revival galt schon im Vorfeld als das Vorzeigespiel für Sonys Headset - ein Jahr VR-Zeiteklusivität sicherte sich der Konsolenhersteller für Resident Evil 7. Da bleibt die Frage: Ist die VR-Unterstützung nur ein nettes Gimmick oder bereichert sie das Spiel? Um dieser Frage nachzugehen, gibt's hier unser zweites Reaktionsvideo zu Resident Evil 7, diesmal mit einem Abschnitt aus dem fertigen Spiel. Der stammt aus dem ersten Drittel und ist frei von großen Spoilern zur Handlung, nimmt aber natürlich die gezeigte Szene vorweg - inklusive eines kleinen Rätsels. Entscheidet entsprechend selbst, ob ihr auf den Play-Button klickt.



Wie zu sehen ist: Das VR-Grusel-Versprechen der Demos hält dem ersten Eindruck nach auch die Vollversion. Trotz der im Vergleich zur PC-Konkurrenz von Oculus und HTC schwächeren Headset-Technik packt auch Playstation VR noch einmal eine ordentliche Schippe Atmosphäre drauf. Die Grafik büßt im Vergleich zum regulären Betrieb der PS4 an einem Fernseher zwar Details ein - das dürften die meisten Spieler durchs Mittendringefühl im Ekelhaus aber schnell vergessen.

Ebenfalls im Video zu sehen: Selbst das räumlich stark eingegrenzte Tracking von Playstation VR bietet spielerisch einen Mehrwert. Beim Versteckspielen mit den unfreundlichen Gastgebern um Ecken spicken oder unter Tischen hindurchschauen - das passiert in VR ganz intuitiv und lässt sich sogar präziser steuern als mit einem Gamepad. Aber wie sieht's mit der Magenfreundlichkeit aus? Unseren bisherigen Erfahrungen nach kommen die meisten Spieler nicht mit flüssigen Drehungen nach links und rechts klar. Resident Evil 7 bietet aber diverse VR-Anpassungsmöglichkeiten, unter anderem um die Drehungen schrittweise durchzuführen, was viele Spieler als angenehmer empfinden. Unterm Strich jedoch bleibt Resident Evil 7 in VR deutlich "fordernder" als etwa Cockpit-Spiele, da die Spielfigur selbst ständig in Bewegung ist. Ob einem das liegt oder ob es zu sehr auf den Magen schlägt, lässt sich leider nur durchs persönliche Anspielen sicher beantworten.

Unsere Einschätzung zu den grundsätzlichen Qualitäten des Spiels gibt's in unserem Test zu Resident Evil 7. Wer bereits zugegriffen hat und Schützenhilfe benötigt, der sollte einen Blick in unseren Walkthrough für Resident Evil 7 werfen, oder die Grundlagen-Tipps studieren.