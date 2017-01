Resident Evil 7 Biohazard: USB-Stick mit Ekelfaktor

Jeder, der die Beginning Hour-Demo zu Resident Evil 7: Biohazard gespielt hat, kennt ihn nur allzu gut: den Puppenfinger. Anfangs noch recht mysteriös, ist das Rätsel um den Dummy-Finger mittlerweile gelöst. Damit gehört der Resi-7-Puppenfinger aber nicht zur Geschichte: Im Zuge des japanischen Ambassador-Programms von Capcom wurde ein USB-Stick in Form des Fingers an Fans und Besucher eines Events vergeben. Dieser USB-Stick wird auch der Collector's Edition von Resident Evil 7: Biohazard beiliegen.

Resi 7-USB-Stick sieht aus wie ein verbrannter Penis

Wie Kotaku berichtet und eindeutige Bilder beweisen, sieht besagter USB-Stick, der eigentlich einen verbrannten Finger darstellen soll, aber eher aus wie ein verbrannter Penis. Man könnte ihn auch mit einem Würstchen von der letzten Grillparty vergleichen, das seinen Zenit um Längen überschritten hat. Wie dem auch sei, der USB-Stick sieht wirklich widerlich aus!

Resident Evil 7: Biohazard wird weltweit am 24. Januar 2017 für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen. Japaner müssen sich noch zwei Tage länger gedulden, denn Resi 7 erscheint im Land der aufgehenden Sonne am 26. Januar. Der neueste Teil der altehrwürdigen Survival-Horror-Serie bahnt sich an, diese umzukrempeln und wieder zu den Wurzeln des Horrors zurückzuführen. In Resi 7 verschlägt es auch in ein einsames Spukhaus. Wenn ihr die Tage zufällig in London sein solltet, so lasst euch keinesfalls "The Experience" entgehen. Dabei könnt ihr ein echtes Horror-Haus erkunden und euch gruseln. Diese Aktion ist Teil der Promotion des baldigen Releases des Horror-Abenteuers.

