Resident Evil 7 ​holt Triple in den deutschen Spiele-Charts - Vier Neueinsteiger auf PS4

Langsam kommt wieder Bewegung in die deutschen PS4-Charts. Zwar verteidigt der Horror-Schocker Resident Evil 7 Biohazard auch in dieser Woche seine Führung. Allerdings hüpfen diesmal vier Neueinsteiger in die Top 10 PS4-Hitliste - alles Games von japanischen Studios. Der Höchstplatzierte unter den neuen Chart-Stürmern ist das Bundle Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, das auf die zweite Position springt. An vierter Stelle rangiert das Rollenspiel Digimon World: Next Order. Damit landet das RPG einen Platz vor dem Genre-Konkurrenten Tales Of Berseria. Vervollständigt wird das japanische Neueinsteiger-Quartett von der Gangster-Action Yakuza Zero auf Platz neun.

In den Xbox One-Charts auf Rang eins: Resident Evil 7. Dahinter nimmt The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition Platz und hüpft somit von Rang drei auf zwei. Die PC-Charts werden in dieser Woche ebenfalls von Resident Evil 7 angeführt. Grand Theft Auto 5 platziert sich dahinter; Vorwochensieger Civilization 6 fällt auf Rang sechs zurück. Auf PlayStation 3 sind weiterhin FIFA 17 und Call of Duty: Black Ops 2 angesagt, während Xbox 360-Spieler Minecraft und FIFA 17 die Treue halten. Auf Nintendo Wii triumphieren abermals Just Dance 2017 und Mario Kart Wii Selects.

