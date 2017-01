Resident Evil 7: Test der Famitsu mit erster Wertung

Resident Evil 7 stellt sich dem ersten Test. Wie die englischsprachige Webseite Gematsu.com berichtet, räumt der neue Survival-Horror-Titel von Capcom im japanischen Spielemagazin Famitsu eine Wertung von 36 Punkten ab - maximal 40 sind zu vergeben. Dabei erteilen vier Redakteure jeweils eine Wertung von maximal zehn Punkten, die anschließend addiert werden. Resident Evil 7 erhält im Review für PS4 sowie Xbox One jeweils neun Punkte von den beteiligten Testern. Die PC-Version konnten die Redakteure bislang nicht testen.

Damit liegt die von Famitsu erteilte Benotung für Resident Evil 7 unter der Wertung für Resident Evil 6. Den im Oktober 2012 erschienenen Vorgänger hatte die renommierte Zeitschrift sogar mit 39 Punkten bewertet. Die Meinungen der internationalen Presse gingen damals stark auseinander, wie der Wertungsschnitt für die PS3-Version von Resident Evil 6 auf metacritic.com zeigt.

Wie sich Resident Evil 7 in unserem Test schlägt, lest ihr pünktlich zum Erscheinungstermin des Spiels auf unserer Webseite. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Resident Evil 7 im Auge. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zusammen. Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bei einigen Händlern in Ländern wie Saudi-Arabien und Katar scheint der neue Survival-Horror-Titel bereits verkauft zu werden. Fans, die sich vor dem offiziellen Release nicht spoilern lassen wollen, sollten in den kommenden Tagen einen großen Bogen um einschlägige Resident-Evil-Seiten schlagen - etwa den Subreddit zu Resident Evil.

Quelle: Gematsu