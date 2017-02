Resident Evil 7: Fan absolviert Story in Eiltempo nur mit Messer

Resident Evil 7 hat unlängst das Interesse von Speedrunnern geweckt. Spieler überbieten sich gegenwärtig mit ihren Bestzeiten. Einem leidenschaftlichen Fan ist es jüngst sogar gelungen, Resi 7 in knapp 90 Minuten erfolgreich abzuschließen. Auch der Twitch-Streamer "ItsTheWykytron" übt sich in Speedruns. Der "klassische" Durchlauf mit allen Waffen und unendlich Munition war ihm jedoch offenkundig nicht Herausforderung genug. Er spielte Capcoms Horrorspiel nur mit dem Messer durch. Knapp drei Stunden benötigte er bis zum Abspann. "ItsTheWykytron" kämpfte sich zwar im einfachsten Schwierigkeitsgrad durch das Gruselanwesen der Familie Baker. Weil er nur auf die schwache Nahkampfwaffe vertrauen konnte, stand er insbesondere während der Bosskämpfen vor einigen Problemen.

Zufrieden ist der Streamer mit seiner Leistung unterm Strich übrigens nicht. "Alles in einem bin ich etwas enttäuscht über meinen Speedrun", ließ er auf Reddit durchblicken. "Ich habe einige große Fehler gemacht und zuviel Zeit im Kampf gegen Kettensägen-Jack verschwendet." Er schätzt, dass er noch gut 45 Minuten einsparen könnte, wenn er effizienter gespielt hätte. Wer sich den Speedrun nur mit Messer anschauen möchte - wir haben den Stream am Ende dieser Meldung für euch eingebettet. Habt ihr Resident Evil 7 (durch-) gespielt? Dann macht bei unserer Meinungsumfrage mit. Mittlerweile ist auch der erste Resi 7 DLC für Inhaber der PS4-Version erhältlich. Was ihr für den Kaufpreis von knapp 10 Euro bekommt, verraten wir euch in unserem verlinkten Video-Special. Ihr kommt in Resi 7 partout nicht weiter? Unsere Komplettlösung hilft euch hier weiter.