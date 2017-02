Resident Evil 7 und GTA 5 führen die Deutschland-Charts an - Nioh startet durch

Und auch in dieser Woche führt Resident Evil 7: Biohazard die deutschen, wie immer vom Marktforschungsinstitut GfK Entertainment ermittelten, Konsolen-Charts an. Auf PS4 und Xbox One verkaufte sich das gelungene Horrorspiel aus dem Hause Capcom also erneut am besten. Konkrete Zahlen nennt GfK allerdings nicht. Auf Sonys Heimkonsole landet Neueinsteiger Nioh auf Platz 2, auf Microsofts Konkurrenzgerät Wiedereinsteiger Forza Horizon 3 in der Standard Edition.

Bei den anderen Plattformen hat sich bei den Spitzenreitern im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls nur wenig getan. Auf den drei Last-Gen-Konsolen belegen unverändert FIFA 17 (PS3), Call of Duty: Black Ops 2 (Xbox 360) und Mario Kart Wii Selects (Wii) die Spitzenpositionen, gefolgt von Call of Duty: Black Ops 2, Minecraft und Just Dance 2017. In den PC-Charts liegt nach wie vor GTA 5 vor Die Sims 4. Die wenigen Veränderungen dürften nicht zuletzt durch den Mangel an namhaften Neuerscheinungen zu begründen sein. Was im Februar auf Konsolen und PC diesbezüglich zu erwarten ist, verraten die beiden Video im Anschluss.