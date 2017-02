Resident Evil 7: ​Neuer Patch bringt Unterstützung für ältere CPUs

In dieser Woche wurde ein neues Update für die PC-Version von Resident Evil 7 veröffentlicht. Der Patch richtet sich besonders an Spieler, die in ihrem Rechner eine ältere CPU verbaut haben. Bislang wurde für den Start des Horrorspiels von Capcom ein Prozessor mit der Befehlssatzerweiterung SSSE3 benötigt. Mit dem neuen Update wird diese Voraussetzung gestrichen, wodurch Resident Evil 7 für weitere Spieler zugänglich gemacht wird.

Ähnliche Fälle zum Thema SSE gab es zuletzt bei den Spielen Dishonored 2, Mafia 3 und No Man's Sky. Allerdings sind viele Fans nicht begeistert vom neuen Update und fordern, dass sich das Entwicklerteam wichtigeren Dingen wie FPS-Einbrüche oder einem 21:9-Format beschäftigen soll. Resident Evil 7 wurde am 24. Januar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Horrorspiel ist zudem vollständig in VR mit PlayStation VR spielbar. Weitere Meldungen zu Resident Evil 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.



Patch Notes - Resident Evil 7 (Patch #2)

Added support for older generation CPUs. More specifically, the game no longer requires SSSE3 SIMD instruction set.

Quelle: VG24/7