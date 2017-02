Resident Evil 7: Patch 1.02 ist da & 2. DLC für PS4 erschienen

Inhalts-Nachschub für Resident Evil 7: Der 2. DLC für Capcoms Horrorspiel ist seit heute, dem 14. Februar, für Sonys Playstation 4 zu haben. "Verbotenes Filmmaterial 2" bietet ähnlich wie der erste Zusatz-Download zwei weitere Videobänder und einen neuen Spielmodus. Das erste Videoband "21" zeigt ein Kartenspiel mit Lucas Baker, in dem es um Leben und Tod geht. Das zweite Videoband "Töchter" zeigt laut offizieller Beschreibung die "Nacht, in der alles begann - als der Niedergang der Bakers eingeleitet wurde". Hier sind neue offizielle Bilder zu "Verbotenes Filmmaterial 2":





Wie im ersten DLC ist übrigens der zusätzliche Spielmodus (diesmal "Jacks 55. Geburtstag") nicht in VR spielbar. In diesem Modus müsst ihr verschiedene leicht umgestaltete Abschnitte des Baker-Anwesens nach mehr oder weniger appetitlichen Häppchen für Jack abklappern und ihn möglichst schnell satt füttern. Monster mit Hüten (zu sehen in der Bildergalerie) machen euch dabei das Leben schwer. "Verbotenes Filmmaterial 2" kostet einzeln 14,99 Euro, ist für Käufer des Season Pass aber natürlich kostenlos. Spieler auf PC und Xbox One erhalten am 21. Februar Zugriff auf beide DLCs.

Für die Playstation 4 erschien heute außerdem Update 1.02 für Resident Evil 7. Der Patch stellt offenbar primär die Kompatibilität mit dem zweiten DLC sicher - unter anderem werden die zusätzlichen Trophäen implementiert. Das Update soll allerdings auch einige Fehler beheben. Um welche Fehler es sich dabei handelt, verraten die überschaubaren Patch Notes allerdings nicht:

Unterstützt jetzt Add-ons

Neue Trophäen hinzugefügt

Allgemeine Fehlerbehebung