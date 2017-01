Resident Evil 7: Die DLCs - Inhalte und Release-Termine

Publisher Capcom veröffentlicht am heutigen 24. Januar 2017 mit Resident Evil 7 den nächsten Ableger der berühmten Horror-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Nach den eher schwächeren Vorgängern kann der siebte Teil bei der internationalen Presse überzeugen. Hier geht's zu unserem Test zu Resident Evil 7. Nachdem Capcom bereits in der vergangenen Woche einen Season-Pass bestätigt hat, wurden nun über den offiziellen Capcom-Blog weitere Details zu den Inhalten der einzelnen DLCs bekannt gegeben.

Bereits am 31. Januar 2017 erscheint - mit zeitlichem Vorsprung auf PlayStation 4 - die erste Erweiterung mit dem Namen "Verbotenes Filmmaterial 1". Für einen Preis von 9,99 US-Dollar dürfen sich Spieler auf zwei weitere Videobänder (Schlafzimmer & Albtraum) sowie einen zusätzlichen Modus mit dem Namen "Ethan muss sterben" freuen. Für PC und Xbox One erscheint dieser DLC am 21. Februar. Zu den Inhalten heißt es im Detail:

Schlafzimmer: Versuche, aus einem verschlossenen Zimmer zu fliehen - lass Marguerite Baker aber ja nicht wissen, dass du das Bett verlassen hast

Versuche, aus einem verschlossenen Zimmer zu fliehen - lass Marguerite Baker aber ja nicht wissen, dass du das Bett verlassen hast Albtraum: Kämpfe gegen Gegnerwellen und versuche, bis zum nächsten Morgen zu überleben. Hergestellte Items und Fallen können dir dabei helfen

Kämpfe gegen Gegnerwellen und versuche, bis zum nächsten Morgen zu überleben. Hergestellte Items und Fallen können dir dabei helfen Ethan muss sterben: Ein extrem schwerer neuer Spielmodus, der losgelöst von der Haupthandlung und den Videobändern ist (ohne VR-Unterstützung)

Zwei Wochen später - am 14. Februar 2017 - wird das zweite Paket "Verbotenes Filmmaterial 2" für PlayStation 4 erscheinen. Für PC und Xbox One erscheint das Paket wie der erste DLC am 21. Februar. Auch dieser DLC beinhaltet (für 14,99 US-Dollar) zwei Videobänder (21 & Töchter) und einen neuen Modus (Jacks 55. Geburtstag). Auch hier geht der Blogbeitrag etwas ins Detail:

21: Zocke in einem von Lucas Baker erdachten Spiel um dein Leben ... und deine Gliedmaßen

Zocke in einem von Lucas Baker erdachten Spiel um dein Leben ... und deine Gliedmaßen Töchter: Das Leben der Baker-Familie vor den tragischen Ereignissen aus Resident Evil 7

Das Leben der Baker-Familie vor den tragischen Ereignissen aus Resident Evil 7 Jacks 55. Geburtstag: In einem Rennen gegen die Zeit musst du Jack in diesem nicht ganz ernst gemeinten Minispiel mit tonnenweise Essen füttern (ohne VR-Unterstützung)

Die Erweiterungen sind Teil des Season-Pass und der Deluxe Edition von Resident Evil 7. Im Frühjahr 2017 wird Capcom darüber hinaus eine weitere Episode der Geschichte kostenlos für alle Spieler veröffentlichen. Dabei handelt es sich um eine separate Handlung, die abseits der Geschehnisse um Ethan Winters stattfinden wird. Weitere Meldungen und Videos zu Resident Evil 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.