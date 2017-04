Capcom hat den "Not A Hero"-DLC für Resident Evil 7: Biohazard verschoben und zwar auf unbestimmte Zeit. Eigentlich war die Veröffentlichung des kostenlosen Zusatzinhaltes mit Serienveteran Chris Redfield noch für Frühling 2017 geplant. Daraus wird nun nichts. In einer Videobotschaft, zu sehen unterhalb, entschuldigen sich die Macher mehrfach für die Verschiebung und begründen diese mit derzeit noch mangelnder Qualität. Der "Not A Hero"-DLC soll weiterhin kostenlos sein - hieran ändert sich nichts.

Außerdem ist in dem Video die Rede von einem weiteren DLC für Resident Evil 7: Biohazard. Details hierzu werden allerdings nicht genannt. Gemeint sein könnte "Verbotenes Filmmaterial Volume 3" ("Banned Footage Vol. 3"). Volume 1 und 2 sind längst erschienen. Volume 3 wurde unter anderem bei Steam kurzzeitig mit "TBA" ("To Be Announced", also "wird noch angekündigt") gelistet, ist dort inzwischen aber nicht mehr zu finden. Alle sonstigen News, Infos und natürlich auch den Test zu Capcom gelungenen Horror-Reboot findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Resident Evil 7 Biohazard.