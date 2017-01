Resident Evil 7: Interaktiver Escape Room kommt auch nach Deutschland

In zwei Wochen erscheint mit Resident Evil 7 der nächste Ableger der Horror-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Zudem kann das Spiel vollständig in Virtual Reality mit PlayStation VR gespielt werden. Nach einem Jahr Exklusivität wird Resident Evil 7 dann vermutlich auch mit Oculus Rift und HTC Vive spielbar sein. In der vergangenen Woche hat Publisher Capcom das Event "The Experience" in London angekündigt. Dabei handelt es sich um ein reales Abenteuer in einer Horror-Villa, das Fans der Reihe besuchen können. Insgesamt 45 Minuten haben die Teilnehmer Zeit verschiedene Rätsel zu lösen, um aus dem Haus der Familie Baker zu entkommen.

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen TeamEscape hat Publisher Capcom nun auch die interaktiven Escape Rooms für Deutschland angekündigt. Bereits im Frühjahr 2017 haben angstfreie Besucher in Hamburg und Köln die Möglichkeit einen Horror-Raum im Stil von Resident Evil 7 zu betreten. In den kommenden Wochen sollen weitere deutsche Städte hinzugefügt werden. Eine entsprechende Termin-Liste und weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Seite von TeamEscape.

Fabian Hecht, Geschäftsführer und Gründer von TeamEscape, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Capcom: "Die Parallelen von Live Escape Games und Videospielen liegen auf der Hand: Menschen werden in andere Welten entführt, vergessen den Alltag für eine gewisse Zeit und erleben spannende Geschichten und Abenteuer. Daher bietet sich natürlich eine Zusammenarbeit mit Capcom mehr als an. Gerade Resident Evil 7 biohazard ist mit seinem besonderen Setting, seiner einzigartigen Atmosphäre und einer augesprägten Rätselaffinität perfekt geeignet für Escape Rooms. Wir freuen uns darauf, Resident Evil-Fans für unsere Live Escape Game-Erlebnisse begeistern zu dürfen und sind stolz, einen solchen Spieleklassiker im realen Leben umsetzen zu können." Weitere Meldungen und Videos zu Resident Evil 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.