Kaum ist Resident Evil 7 erschienen, folgt auf der PS4 auch schon der erste DLC mit dem Titel "Verbotenes Filmmaterial 1". Darin enthalten ist das Videoband mit dem Titel "Schlafzimmer". Dahinter verbirgt sich eine neue "Entkomme aus dem Raum"-Aufgabe. Wie in einem Kapitel des Hauptspiels geht es darum, durch Kombinieren und Knobeln einem verschlossenen Raum zu entfliehen. Diese Mission wird euch etwa eine halbe Stunde kosten. Mit höherer Langzeitmotivation und deutlich mehr Action kommt das zweite Video daher, "Albtraum". Hier gilt es, in der Rolle von Ethan fünf Stunden bis zum Morgengrauen zu überleben. Das bedeutet: Euch erwarten fünf Gegnerwellen samt Bossen, denen ihr euch im Keller stellen müsst. Der Clou: Alle Gegenstände, auch Waffen und Munition, fertigt ihr aus dem Werkstoff "Reste". Vier Pressen liefern diese Währung, die ihr regelmäßig an den Maschinen abholen müsst, um euren Kontostand zu erhöhen. Gleichzeitig erwehrt ihr euch der Gegnerhorden, erreichte Highscores schalten neue Boni frei.

Der Extra-Modus Ethan Must Die richtet sich an besonders frustrationsresistente Spieler. Quelle: PC Games Der letzte Part des DLC ist der Modus "Ethan muss sterben". Zunächst alleine mit dem Messer bewaffnet muss Ethan das Haus erkunden. Die Feinde teilen sehr viel Schaden aus, es gibt neue Fallen und der Kisteninhalt ist randomisiert, sodass dieser Modus auch erfahrenen Zockern die Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte.

Der DLC kostet etwa zehn Euro und steht auf der PS4 ab sofort zum Download bereit. Mit dem Season Pass für etwa 30 Euro erhält man Anspruch auf alle kommenden Erweiterungen. Die zusätzlichen Modi wählt ihr einfach vom Hauptmenü aus an, ihr müsst das Hauptspiel nicht einmal gespielt haben - aber besitzen solltet ihr es natürlich. Für die Playstation 4 folgt am 14. Februar bereits der nächste DLC - "Verbotenes Filmmaterial 2". Wer auf PC oder Xbox One spielt, muss sich länger gedulden. Für diese Plattformen sollen beide DLCs am 21. Februar folgen. Weitere Infos, News und Videos zum Spiel findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7. Wer noch am Hauptspiel knabbert, dem hilft vielleicht unsere Resident-Evil-Komplettlösung.