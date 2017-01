Resident Evil 7 lässt sich seit heute für PC spielen. Auch wir bekamen vor dem Release keine Gelegenheit, die PC-Version auszuprobieren. Unsere Test-Eindrücke lest ihr in Kürze auf unserer Webseite - behaltet dafür am besten unsere Themenseite zu Resident Evil 7 im Auge. Dass Publisher Capcom scheinbar eine gelungene PC-Umsetzung des Survival-Horror-Abenteuers veröffentlichte, lässt sich den ersten auf Steam veröffentlichten Nutzer-Tests entnehmen. Bei mehr als 300 bisher eingereichten Tests fällt die Durchschnittswertung "sehr positiv" aus. Die Spieler loben "eine gute PC-Umsetzung ohne Bugs", "eine gelungene Maus-Tastatur-Steuerung" und eine "durchweg flüssige Grafik-Darstellung".

"Ich bin überrascht, wie gut Resident Evil 7 auf meinem PC läuft. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass dies nicht immer so ist. Oft hatte man mit Bugs, Performance-Problemen oder schlechten Umsetzungen zu kämpfen. RE7 läuft bisher sehr gut. Ich habe die ersten Minuten gespielt und hatte keinerlei Probleme", schreibt ein Nutzer in seinem auf Steam veröffentlichten Test zu Resident Evil 7 für PC.

"Das Spiel läuft reibungslos auf meinem PC mit i5 6600k und einer Geforce 1070", ergänzt ein weiterer Spieler und fügt hinzu: "Das ist genau das, das ich von einem Resident Evil erwartet habe". Ein anderer Spieler lobt: "Ich habe zwar erst seit einer Stunde gespielt, bislang aber jede Sekunde genossen. Ein würdiger Reboot der Resident Evil-Serie."

In den auf Steam veröffentlichten Tests bemängeln hingegen nur wenige Nutzer die Performance des Spiels. Ein Anwender schreibt etwa, dass Resident Evil 7 auf seinem PC mit Phenom-Prozessor an bestimmten Punkten abstürze. Ein anderer Spieler berichtet: "Resident Evil 7 ruckelt bei mir seit der ersten Minute." Als Specs gibt er einen i7 4790k, 32 Gigabyte RAM und eine GTX 1070 an. Wir behalten die Berichte im Auge.

Viele weitere Nutzer-Eindrücke lest ihr auf der Webseite von Steam. Um mögliche Absturzursachen oder Ruckler zu vermeiden, sollten PC-Spieler sicherstellen, dass sie die aktuellen Treiber für ihre Nvidia- oder AMD-Grafikkarten installiert haben.

Unseren Test zu Resident Evil 7 für Konsole lest ihr unter diesem Link. In Kürze erweitern wir das Review um Eindrücke zur PC-Version. Resident Evil 7 ist ab heute für PC, PS4 und Xbox One im Handel erhältlich. Eine Resident Evil 7 Komplettlösung mit Tipps gibt's hier.