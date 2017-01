Resident Evil 7 in Third-Person: Mod bringt klassische Kamera in die Demo

Mit Resident Evil 7 Biohazard steht der Release des neuen Survival-Horrors kurz bevor. Die Veröffentlichung erfolgt am 24. Januar auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Anhand einer Demo erhalten Interessierte bereits im Vorfeld die Möglichkeit, einen Blick in den neuen Resident-Evil-Ableger zu werfen. Zu den Neuerungen zählt eine First-Person-Ansicht, aus der sich die Horror-Abenteuer erleben lassen. Eine Third-Person-Ansicht haben die Entwickler nicht vorgesehen. Dennoch ist es einem Spieler der PC-Demo gelungen, die Test-Version so zu modifizieren, dass er sie fortan aus der Third-Person-Kameraperspektive erlebt.

Der Spieler hat demnach lediglich die Ingame-Kameras der PC-Demo von Resident Evil 7 Biohazard geändert. Einen Nachteil hat das Ganze allerdings: Weil die Entwickler keine Third-Person-Ansicht vorgesehen haben, fehlt der Kopf des Protagonisten. Aber seht selbst: Das Video haben wir nachfolgend eingebunden. Einen Download-Link veröffentlichte der Modder nicht. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7 Biohazard.

In unserer Tipps-Rubrik halten wir bereits einen ersten Guide für die Demo von Resident Evil 7 bereit. Darin verraten wir euch, wie ihr den geheimen Raum auf dem Dachboden öffnet und das Bonus-Item abstaubt. Dieses Item nehmt ihr per Spielstand mit in das Hauptspiel. Was die schmutzige Münze im finalen Ableger bewirkt, erfahren wir ab dem 24. Januar, wenn Resident Evil 7 auf den Markt kommt.