Resident Evil 7: Demo-Update verbessert Performance und HBAO+-Unterstützung

Die Angestellten von Capcom sind auch in der Weihnachtszeit fleißig. Der japanische Traditionshersteller veröffentlichte am gestrigen Abend nämlich ein erstes Update für die PC-Demo zu Resident Evil 7 Biohazard. Laut Changelog kann Beginning Hour nun auch mit Hauptprozessoren gestartet werden, welche den Intel-Befehlssatz SSE 4.1 nicht beherrschen. Außerdem wurde die Unterstützung für die Nvidia-Technologie HBAO+ (Umgebungsverdeckung) verbessert. In den Kommentaren auf Steam wird zudem von einer mitunter deutlich besseren Performance berichtet.

Die Beginning-Hour-Demo zu Resident Evil 7 Biohazard ist erst seit wenigen Tagen überhaupt auch für den PC verfügbar. Konsoleros haben auf die Anspielfassung bereits seit Wochen (Xbox One) oder sogar Monaten (PS4) Zugriff. In fertiger Form wird Resident Evil 7 Biohazard bereits am 24. Januar 2017 erscheinen, und zwar parallel auf allen drei erwähnten Plattformen. Die Vorbestellung ist bereits möglich. Es gibt mehrere verschiedene Ausgaben des Horrorspiels. Die aufwendig ausgestattete Collector's Edition ist aber nur für Konsolen erhältlich. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Resident Evil 7.

Patch Notes zu Update 1 für Resident Evil 7 Biohazard - Beginning Hour (Demo):

Game now works on CPUs without SSE4.1 functionality (e.g. AMD Phenom, Intel Core2 series)

Optimized HBAO+ performance

Fixed an issue that caused the screen size to change when switching from full screen to windowed mode.

In-game purchase button now correctly links to the full game store page.

Quelle: Steam