Resident Evil 7 Biohazard: ​Dataminer fischen zahllose Infos aus PC-Demodateien

Seit Beginn dieser Woche steht die Beginning-Hour-Demo zu Resident Evil 7 Biohazard auch bei Steam für den PC zum Download bereit. Unter anderem der Reddit-User "Im_a_Fucking_Cereal" hat sich die Mühe gemacht, und die herunterzuladenden Programmdateien nach bislang unbekannten Informationen zu Capcoms Horrorspiel zu durchforsten. Datamining lautet hier einmal mehr das Zauberwort. Um es kurz zu machen; "Im_a_Fucking_Cereal" wurde fündig. Und wie: Er entdeckte Einzelheiten zu so ziemlich allen relevanten Spielbereichen. In den Demodateien sind beispielsweise die Namen aller Waffen und vorkommenden Charaktere aufgelistet. Außerdem erfahren wir, dass Resident Evil 7 Biohazard aus insgesamt neun Kapiteln besteht. Sogar zum ersten DLC finden sich Details. Wer sich spoilern lassen will, folgt dem Quellenlink.

Alle anderen warten besser bis zum 24. Januar 2017. Dann erscheint Resident Evil 7 Biohazard nämlich bereits für PC (Steam, Windows Store), PS4 und Xbox One. Die Vorbestellung ist seit Längerem möglich. Es gibt eine Standard Edition, eine Deluxe Edition inklusive (auch separat erhältlichem) Season-Pass für drei Extra-Kapitel und eine aufwendig ausgestattete Collector's Edition mit einem Modell-Horrorhaus (nur für Konsolen). Exklusiv für PS4 ist außerdem die sogenannte Day 1 Survival Edition mit einigen zusätzlichen Kräutern, Arzneien, einer "mysteriösen" Glücksmünze und dem bereits bei erstmaligem Spielstart verfügbaren "Irrenhaus-Modus" erhältlich. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7 Biohazard.

Quelle: Neogaf-Forum