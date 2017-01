Resident Evil 7: Cracker knacken Denuvo-Kopierschutz in nur fünf Tagen

Der Denuvo-Kopierschutz der PC-Version von Resident Evil 7 wurde offenbar bereits geknackt. Wie US-Medien wie DSOGaming berichten, benötigten Cracker lediglich fünf Tage, um die Mechanismen der aktuellen Version auszuhebeln - Resi 7 kam am 24. Januar auf den Markt. Denuvo gilt als sehr sicher. Entsprechend benötigten Cracker zuletzt meist deutlich mehr Zeit, um den Kopierschutz zu umgehen. Denuvo fand unter anderem bei den PC-Versionen von Doom, Rise of the Tomb Raider und Dishonored 2 Verwendung - für eine lange Zeit konnte der Kopierschutz nicht umgangen werden.

Erst Monate nach den Veröffentlichungen hebelten Cracker die Schutzmaßnahmen aus. Für die Publisher konnte dies durchaus als Teilerfolg gewertet werden, denn so blieben die Spiele während der kommerziell wichtigen Launch-Phase ungeknackt. Unter anderem bei Doom wurde Denuvo anschließend entfernt. Denuvos Firmensprecher Robert Hernandez kommentierte: "Der simple Grund, warum wir Denuvo Anti Tamper aus Doom entfernten, ist, dass es seinen Zweck erfüllt und das Spiel während des kritischen Launch-Zeitraums sicher gehalten hat."

Doom erschien im Mai 2016 und wie Hernandez erklärte, konnte der Kopierschutz bis vier Monate danach nicht überwunden werden. Das sei in Anbetracht der Popularität von Doom ein "beeindruckender Erfolg". Ob Capcom im Falle von Resident Evil 7 möglicherweise ähnlich reagiert, bleibt abzuwarten. Für Publisher dürfte das flotte Aushebeln des Denuvo-Kopierschutzes bei Resident Evil 7 jedoch einen Rückschlag im Katz-und-Maus-Spiel mit den Crackern bedeuten.

Quelle: DSOGaming