Wer Resident Evil 7 noch spielen möchte, sollte jetzt vielleicht nicht weiterlesen. Hintergrund ist eine Szene, die ziemlich zu Beginn des vielerorts prämierten Horrorspiels stattfindet. Protagonist Ethan befreit seine verschollene Frau Mia aus einer Zelle im Baker-Anwesen. Doch sie scheint nicht mehr Herr ihrer selbst zu sein und fängt an, Ethan wahnhaft immer wieder mit einem Messer zu attackieren. Später greift seine offenkundig dem Wahnsinn verfallene Frau zu einer Kettensäge und trennt damit Ethans linken Unterarm ab.

Eine zweifellos brutale Szene, die ursprünglich sogar noch morbider geplant war. Der für Resi 7 verantwortliche Designer Koshi Nakanish enthüllte im Rahmen der GDC 2017, dass Capcoms Art Designer der Meinung war, die Szene könnte womöglich nicht die erwünschte Schockwirkung erzielen. Ihm schwebte vor, dass die Hauptfigur den kompletten Unterleib verlieren sollte. Der verletzte Ethan sollte sich im Anschluss durch das Baker-Anwesen in ein Safe House robben. Doch von dieser Idee nahm Capcom schließlich Abstand, da die Ausführung dann doch zu extrem erschien.

Resident Evil 7 kam am 24. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt. Mittlerweile sind zwei kostenpflichtige DLCs für das Gruselspiel erhältlich. Eine dritte (und kostenlose!) Download-Erweiterung mit dem Namen "Not a Hero" soll sich dem Kult-Charakter Chris Redfield widmen. Die im Zusatzinhalt erzählte Handlung soll aber von den Ereignissen in Resi 7 weitgehend losgelöst sein. Ein weiterer Ausflug ins Anwesen der Psycho-Familie Baker ist damit also nicht zu erwarten. Dass sich der Kauf des Spiels lohnt, darüber klären wir euch in unserem Resident Evil 7 Test auf.

Quelle: PC Gamer