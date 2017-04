Resident Evil 4: Fans veröffentlichen HD-Version des Schloss-Levels

Das im Jahr 2005 erstmals veröffentlichte Resident Evil 4 erschien bis heute für zahlreiche Plattformen, und schockierte PC-Spieler seinerzeit weniger durch Zombies und andere Kreaturen, als durch eine lieblose Portierung mit Matschtexturen und grausamer Steuerung. Über die Jahre gab es diverse Fanmodifikationen, die sich genau dem annehmen sollten - einer Überarbeitung von Resident Evil 4, die der stärkeren Hardware des PCs gerecht werden soll. Und was die Macher hinter dem Resident Evil HD Project da machen, weiß zu beeindrucken. In einem Update haben die Modder kürzlich den grafisch aufgepeppten Schloss-Abschnitt des Spiels veröffentlicht, der in einem Trailer überzeugend zur Schau gestellt wird.



Wie wir sehen, haben die Modder versucht, dem Capcom-Original so treu zu bleiben wie nur möglich. Um das zu erreichen, sollen sie angeblich sogar einige spanische Gebäude aufgesucht haben, die damals von den Original-Entwicklern zur Textur-Recherche besucht wurden. Damit aber noch nicht genug: Neben wesentlich schärferen Texturen bereichern die Modder das Spiel um weitere 3D-Modelle, die helfen sollen, Resident Evil 4 stark aufzuhübschen, ohne dabei vom Gefühl und Ton des Originals abzuweichen. Wie der Blog rund um das HD-Projekt offenbart, arbeiten die Modder schon fieberhaft an weiteren Teilen von Resident Evil 4, dessen grafische Überarbeitung so nach und nach vollendet werden soll.

Via Rock Paper Shotgun