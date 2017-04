Remedy: Quantum-Break-Enginge Northlight & nächstes Spiel auch für PS4

Bereits Ende des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Entwickler Remedy Entertainment im Geheimen an einem mysteriösen neuen Projekt arbeitet, das aktuell noch auf den nichtssagenden Titel "P7" hört. Worum es sich dabei handelt, ist unklar, doch offenbar legt das Studio mit dem Spiel seine Microsoft-Exklusivität zu den Akten: Wie das Unternehmen auf seiner offiziellen Seite bekannt gegeben hat, arbeitet es an einer Umsetzung der Northlight Engine für die PlayStation 4.

Das eigens entwickelte Spielegerüst war im Spiel Quantum Break zum Einsatz gekommen, einem Third-Person-Shooter mit Zeitmanipulationsmechanik, der im vergangenen Jahr ausschließlich für den PC und die Xbox One erschienen war. Dass der actionreiche Ballertitel damit auch eine Umsetzung für PlayStation 4 erfahren könnte, ist dennoch nicht anzunehmen, da das finnische Studio die Portierung der Northlight Eninge in seiner Ankündigung konkret in Zusammenhang zu "P7" setzt.

Auch weiterhin ist herzlich wenig bekannt über dieses mysteriöse Spieleprojekt, das erstmals im Dezember 2016 angekündigt wurde. Der Schwerpunkt des Spiels soll auf dem Mehrspieler-Aspekt liegen - eine starke Story soll es aber ebenfalls geben, wie Remedy Entertainment bereits durchblicken ließ. Für kommende Neuigkeiten rund um den finnischen Entwickler haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Remedy via Dualshockers