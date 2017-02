Redeemer: Brutaler Top-Down-Shooter im God-of-War-Stil angekündigt

Vasily ist ein Elite-Kämpfer und Waffenexperte, der für einen großen Waffenkonzern bisher die Drecksarbeit erledigen musste. Er kümmerte sich um Meuchelmorde, Infiltrationen und schreckte sogar vor Folterungen nicht zurück. Mit einem solchen Kerl sollte man es sich besser nicht verscherzen.

Doch genau das tut sein Auftraggeber. Denn das Unternehmen möchte Vasily los werden, der sich mittlerweile als Mönch in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Vasily findet das aber gar nicht lustig und startet im Top-Down-Shooter Redeemer einen blutigen Rachefeldzug. Ihr schlüpft in die Rolle von Vasily und kämpft euch aus der Top-Down-Perspektive durch verschiedene Gebiete, in denen zahlreiche Feinde auf euch lauern. Diese schafft ihr mit einem großen Waffenarsenal wie Gewehren, Pistolen aber auch Schwertern und Kettensägen oder auch mit seinen bloßen Händen aus dem Weg. Finishing Moves werden in Nahaufnahme gezeigt. Die Action und die Atmosphäre des Spiels erinnern ein wenig an die God-of-War-Reihe.

Das Single-Player-Actionspiel bietet rasante und brutale Kämpfe sowie Missionen, in deren Verlauf ihr mehr über die Hintergrundgeschichte von Vasily erfahrt. In einem Arena-Modus trainiert ihr eure Fähigkeiten, um euch in der Story den Horden an Gegnern stellen zu können. Erscheinen soll Redeemer dieses Frühjahr für PC über Steam.

Quelle: PC Gamer