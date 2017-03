Red Dead Redemption 2: Releasedatum möglicherweise geleakt

Erscheint Rockstar Games Western-Action-Epos Red Dead Redemption 2 am 3. Oktober in diesem Jahr? Möglich wäre es, denn das Entwicklerstudio gab Herbst als Releasetermin an.

Das Datum 3. Oktober war kurzzeitig im polnischen Online Shop von Media Markt zu sehen. Nun könnte dies natürlich einfach nur ein Platzhalter-Datum sein, doch kurios ist, dass auf Nachfrage ein Mitarbeiter erklärte, dass dieses Datum direkt vom Hersteller stammen würde. Handelte es sich um einen Leak? Nachdem dies aber die Runde machte, folgte eine Berichtigung von Media Markt. Der PR-Manager des Unternehmens spricht von einem Missverständnis. Das Datum wurde inzwischen auf den 31. Dezember geändert, was ein häufiges Platzhalter-Datum bei Spieleveröffentlichungen ist.

Doch am 3. Oktober als Releasetermin könnte durchaus etwas dran sein. Zum einen passt es zum von Rockstar Games bekannt gegebenen Herbst als ungefähres Veröffentlichungsdatum und außerdem wurden schon früher Titel des Entwicklers in diesem Zeitraum veröffentlicht. Zudem würde es hervorragend ins Weihnachtsgeschäft passen.

Doch Rockstar Games ist ein Unternehmen, dem die Qualität der Spiele sehr am Herzen liegt und sollte Red Dead Redemption 2 bis zum Herbst noch nicht in einem Zustand sein, mit dem sich die Entwickler zufrieden zeigen, dann ist eine Verschiebung des Spiels nicht unwahrscheinlich. Fans bleibt also nichts anderes übrig als abzuwarten, bis die Entwickler ein offizielles Releasedatum für das Western-Actionspiel bekannt geben. Eventuell hören und sehen wir auf der E3 im Juni ja schon mehr vom Spiel.

