Red Dead Redemption 2: Wird der Titel Rockstar-typisch verschoben?

Im vergangenen Oktober 2016 hat das Entwicklerteam von Rockstar Games die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 offiziell enthüllt. Der damals veröffentlichte Trailer gab dabei einen ersten Überblick über die große, offene Spielwelt des kommenden Western-Titels. Seitdem ist es allerdings sehr ruhig um Red Dead Redemption 2 geworden. Rockstar Games hat keine weiteren offiziellen Informationen zum Spiel geteilt, nur einige Gerüchte kursierten in der Vergangenheit durch das Internet.

Laut dem Ankündigungstrailer möchte das Studio den Western-Titel bereits im Herbst 2017 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Demnach bleibt Rockstar Games nicht mehr so viel Zeit, um das Marketing für Red Dead Redemption 2 anzukurbeln. Eine Verschiebung des Releases wäre allerdings ebenfalls nicht untypisch für das Entwicklerteam. Nicht nur Grand Theft Auto V wurde um mehrere Monate verschoben, sondern auch Red Dead Redemption oder L.A. Noire. Meist sind mehrere Feinschliffe der Grund für die Verzögerung der Spiele. Möglicherweise wird Rockstar Games im Rahmen der E3 2017 in Los Angeles neue Informationen und Gameplay mit den Fans teilen. Weitere Meldungen und Videos zu Red Dead Redemption 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.