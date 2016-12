Red Dead Redemption 2: Promo-Material verrät Release Ende 2017

Zu Red Dead Redemption 2, dem offiziellen Nachfolger des beliebten Western-Action-Adventures von Rockstar aus dem Jahr 2010, wurde erstes Promo-Material an Händler versandt. Dieses verrät den Zeitraum des Releases. Auf einem Pappaufsteller aufgedruckt ist nämlich der Schriftzug "AUTUMN 2017". Bisher lediglich Spekulation, scheint es nun durch das offizielle Material sicher zu sein, dass Red Dead Redemption 2 also im Spätjahr 2017 erscheint.

Ob damit nun der Herbst 2017 gemeint ist, oder ein späterer Zeitpunkt, ist noch nicht ganz klar. Im britischen Englisch bedeutet "autumn" unmissverständlich Herbst, während US-Amerikaner durch den Ausdruck das Spätjahr bezeichnen. Eine Liste, an Händler in welchen Ländern dieses Promo-Material gesendet wurde, gibt es nicht. Das besagte Promo-Material stammt aber aus einem UK-Store und so ist davon auszugehen, dass doch der Herbst 2017 gemeint ist.

Einen genauen Termin für die Veröffentlichung oder gar eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar gibt es zwar immer noch nicht, aber der Zeitraum ist dadurch schon enorm eingegrenzt. Auch interessant: Auf dem Pappaufsteller befindet sich zudem ein PEGI-Logo, welches das Spiel für ein Publikum ab 18 Jahren empfiehlt. Ähnlich wird es sich vermutlich auch hierzulande verhalten und die USK wird wahrscheinlich eine Altersfreigabe ab 18 Jahren aussprechen. Red Dead Redemption 2 wird für PS4 und Xbox One erscheinen, das ist sicher. Ob eine PC-Version auch kommt, ist bisher ungewiss. Ein Analyst vermutete den Release von Red Dead Redemption 2 auf dem PC Anfang 2018. Ob sich das bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten.

