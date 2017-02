Red Dead Redemption 2 auf PC? Denuvo-Leak macht Hoffnung

Entwickler Rockstar Games hat im vergangenen Jahr die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 offiziell für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Eine Bestätigung für den von vielen Fans erhofften PC-Release gibt es bislang allerdings noch nicht. Im Internet ist nun ein internes Dokument des Anti-Tamper-Anbieters Denuvo aufgetaucht, das zumindest Anlass zur Hoffnung auf eine mögliche PC-Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 gibt. Diese Informationen wurden im Rahmen des großen Leaks in dieser Woche veröffentlicht. Demnach haben Rockstar Games und Denuvo in der Vergangenheit bereits Gespräche rund um die Anti-Tamper-Lösung von Denuvo geführt.

Um welches Spiel es dabei geht, ist zwar nicht bekannt - da das Entwicklerteam aber derzeit vermutlich nur an Red Dead Redemption 2 arbeitet, handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den kommenden Open-World-Titel. Eine echte Bestätigung steht allerdings aus. Durch den Einsatz des Kopierschutzes könnten die Umsetzungen für Konsole und den PC sogar zeitgleich im Handel erscheinen. Ob Rockstar Games am Ende jedoch auf Denuvo setzen wird, geht aus den Dokumenten ebenfalls nicht hervor. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der sonst so sichere Software-Schutz im Fall von Resident Evil 7 bereits nach fünf Tagen geknackt worden ist. Weitere Meldungen zu Red Dead Redemption 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit