Vielen Kritiker finden das Horror-Drama "Raw" (im Original: "Grave") absolut sehenswert. Heißt aber nicht, dass es jedermanns Sache ist. Bei den Filmfestspielen von Cannes 2016 hielten sich etliche Zuschauer die Hände vors Gesicht und auch beim Filmfestival in Toronto rollte sogar der Notarzt an, weil mehrere Gäste in Ohnmacht fielen.

Ein Kino in Los Angeles bereitet sich deshalb auf besondere Weise vor: Besucher des Ekel-Streifens sollen vor der Vorstellung eigens angefertigte Kotztüten ausgehändigt bekommen, nachdem sie informiert wurden dass Leute während der Vorstellung bereits ohnmächtig wurden oder sich übergaben. "Ein Mitarbeiter des Nuarts hat die Idee in die Wege geleitet, die Kotzbeutel aus Essenstüten zu basteln", so Mark Valen, der Verantwortliche des Kinoprogramms. "Was für eine lustige Idee!"

Ob es "Raw" mit oder ohne Kotztüten in die deutschen Kinos schafft, bleibt noch abzuwarten. In Amerika startete er bereits am 10. März.