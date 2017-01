Rainbow Six: Siege: Teams des E-Sports-Events in Montreal stehen fest

Vom 3. bis 5. Februar kämpfen fünf Teams im Six Invitational E-Sport-Turnier von Ubisofts Multiplayer-Shooter Rainbow Six Siege um ein Preisgeld in Höhe von 200.000 US-Dollar.

Zu den Teams, die sich qualifizieren konnten gehören:

GiFu aus Finnland, welches als das derzeit effizienteste europäische Team gilt. In der ersten Saison des ersten Jahres wurden sie am Ende Zweiter, während sie in der zweiten und dritten Saison im laufenden Jahr als Dritte hervor gingen.

Euronics Gaming aus Schweden - Das Team gilt als einer der europäischen Favoriten, da sie gegen gBots, PDucks (die aktuellen Halter des Weltmeistertitels) und das neue Team PENTA Sports großartige Leistungen abrufen konnten.

EnVy aus Asien - Das Team aus Singapur erreichte für die geschlossene Qualifikationsrunde den ersten Platz und hat bisher noch kein einziges Qualifikationsspiel verloren.

MindFreak aus Australien - Das Team konnte sich einen Platz im Finale durch ein konstantes Leistungsniveau und viele Siege erkämpfen.

Team Vitality aus Frankreich - Das Team, das seit dem Anfang der Liga dabei ist, konnte sich immer einen Platz unter den Top 3 erarbeiten und es schließlich sogar in der dritten Saison an die Spitze schaffen.

Das Six Invitational E-Sport-Turnier findet in Montreal im Usine C statt und bietet außerdem Details zu neuen Inhalten für Season 1 des zweiten Jahres, Entwickler- und Community-Panels sowie große Ankündigungen. Ihr könnt euch jetzt noch Tickes für dieses Event kaufen.