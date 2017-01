Rainbow Six: Siege - Taktik-Shooter am Wochenende gratis spielbar

Ubisoft hat ein weiteres Free Weekend für Rainbow Six: Siege angekündigt. Von 2. bis einschließlich 5. / 6. Februar kann der Taktik-Shooter kostenlos gespielt werden. Das gilt für alle Plattformen. PC-User laden Rainbow Six: Siege einfach via Uplay herunter. Konsoleros begeben sich auf die jeweilige Produktseite ihres Online-Stores und klicken dort auf den Download-Button. Allerdings ist eine (kostenpflichtige) Mitgliedschaft bei PS Plus (PS4) beziehungsweise Xbox Live (Xbox One) Pflicht.

Rainbow Six: Siege kann im genannten Zeitraum in vollem Umfang, also inklusive allen Maps, Spielmodi und Operatoren, ausprobiert werden. Solltet ihr auf den Geschmack kommen und einen Kauf in Erwägung ziehen, spart vorübergehend 50 Prozent. Dass Ubisoft ausgerechnet jetzt ein Free Weekend ansetzt, ist keineswegs Zufall. Rainbow Six: Siege startet in Kürze, womöglich schon nächste Woche, in die 2. Saison mit Operation Velvet Shell. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Rainbow Six: Siege.

Quelle: Ubisoft