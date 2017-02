Rainbow Six: Siege - Patch 2.1.1 mit vielen Bugfixes erscheint heute

Am heutigen Dienstag erscheint Patch 2.1.1 für Rainbow Six: Siege für alle drei Plattformen (PC, PS4, Xbox One). Neue Inhalte bietet die Spielaktualisierung nicht. Stattdessen hat Hersteller Ubisoft zahlreiche kleinere und größere Probleme bei Gameplay und Technik behoben. Die wichtigsten Änderungen findet ihr unterhalb aufgelistet. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf Steam. Folgt hierzu einfach dem Quellenlink.

Rainbow Six: Siege ist bereits Ende 2015 erschienen, derzeit aber beliebter denn je. Die Spielerzahlen steigen laut Ubisoft kontinuierlich an. Grund hierfür ist der fortlaufende Support, nicht nur durch Technik-Patches wie in diesem Fall, sondern auch durch größere Updates mit neuen Maps und Charakteren. Rainbow Six: Siege ist Anfang des Monats mit Operation Velvet Shell in die 2. Saison gestartet. Ubisoft bietet deshalb auch einen weiteren Season-Pass an. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zum Taktik-Shooter findet ihr auf unserer Themenseite zu Rainbow Six: Siege.

Die wichtigsten Änderungen von Patch 2.1.1 für Rainbow Six: Siege:

Behoben - Spieler spawnen manchmal mit dem Blickfeld einer entfernten Kamera.

Spieler spawnen manchmal mit dem Blickfeld einer entfernten Kamera. Behoben - Spieler spawnt manchmal als bewegungsunfähige Drohne, was bis in die Aktionsphase hinein anhält.

Spieler spawnt manchmal als bewegungsunfähige Drohne, was bis in die Aktionsphase hinein anhält. Behoben - Der schwarze Spiegel kann von vorn aktiviert werden.

Der schwarze Spiegel kann von vorn aktiviert werden. Behoben - Wird Miras schwarzer Spiegel an einer verstärkten Mauer platziert, können Verteidiger mit Nahkampf X-KAIROS-Ladungen, exotherme Sprengladungen oder andere Geräte auf der anderen Seite des Glases angreifen.

Wird Miras schwarzer Spiegel an einer verstärkten Mauer platziert, können Verteidiger mit Nahkampf X-KAIROS-Ladungen, exotherme Sprengladungen oder andere Geräte auf der anderen Seite des Glases angreifen. Behoben - Teamkameraden, die sich selbst mit exothermen Sprengladungen, X-KAIROS-Ladungen und Claymores in die Luft jagen, werden als Teammitglied-Eliminierung gewertet.

Teamkameraden, die sich selbst mit exothermen Sprengladungen, X-KAIROS-Ladungen und Claymores in die Luft jagen, werden als Teammitglied-Eliminierung gewertet. Behoben - Operator-Designtexturen auf Bildern von Kopfbedeckungen und in der Charaktermodell-Vorschau werden in niedriger Auflösung angezeigt.

Operator-Designtexturen auf Bildern von Kopfbedeckungen und in der Charaktermodell-Vorschau werden in niedriger Auflösung angezeigt. Behoben - Das Diamant-Waffen-Design kann nur bei Mira und Jackal angewendet werden.

Das Diamant-Waffen-Design kann nur bei Mira und Jackal angewendet werden. Behoben - Das Diamant-Waffen-Design ist nicht im Laden verfügbar.

Quelle: Steam