Rainbow Six: Siege - Mid-Season-Update erscheint heute, Testserver angekündigt

Ubisoft veröffentlicht im Laufe des heutigen Tages das nächste größere und zudem kostenlose Update für Rainbow Six: Siege. Die Spielaktualisierung läuft unter dem Motto "Verstärkungen in der laufenden Saison": Das Update nimmt unter anderem Veränderungen an Operator Timur "Glaz" Glazkov vor. Das Klappvisier seines Scharfschützengewehrs bekommt einige technische Modernisierungen spendiert. Außerdem hat Ubisoft weiter am Balancing seines Taktik-Shooters geschraubt und einige Programmfehler behoben. Ein neues Elite-Set für Twitch gibt es ebenfalls.

Noch kommende Updates für Rainbow Six: Siege können von den Spielern dann schon vor der endgültigen Implementierung ins Live-Spielgeschehen ausprobiert werden. Ubisoft plant nämlich die Einführung einer öffentlichen Testserver-Umgebung in "den kommenden Wochen". Erstes Feature, das dort vorab zugänglich gemacht werden wird, ist die Ein-Schritt-Spielersuche. Ob die Testserver, wie im Fall von Blizzards Helden-Shooter Overwatch beispielsweise, lediglich den PC-Usern offen stehen, ist noch nicht bekannt. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Rainbow Six: Siege.

Quelle: Ubisoft (Patch Notes)