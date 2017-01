Rainbow Six: Siege - 2. Saison beginnt im Februar mit Operation Velvet Shell

In Kürze beginnt die 2. Saison innerhalb von Rainbow Six: Siege. Ubisoft hat nun die erste Erweiterung des neuen Jahres mit einem kurzen Teaser-Trailer angekündigt. Der Titel lautet Operation Velvet Shell. Schauplatz ist die meist sonnige Baleareninsel Ibiza, mitsamt ihren zahllosen Bars und Nachtclubs. Enthalten sind zwei neue Operatoren der spanischen Spezialeinheit Grupo Especial de Operaciones, kurz GEO. Als neue Map ist Coastline mit dabei. Einen Release-Termin hat Operation Velvet Shell noch nicht. Diesen dürften wir aber während eines Live-Panels erfahren, das für 3. bis 5. Februar angesetzt ist.

Wie auch für alle anderen Erweiterungen zu Rainbow Six: Siege muss für Operation Velvet Shell zumindest grundsätzlich kein (Echt-)Geld in die Hand genommen werden. Die neue Karte ist ohnehin für alle Spieler des Taktik-Shooters verfügbar. Auf das Operatoren-Duo haben zwar nur Inhaber des Year-2-Season-Pass direkten Zugriff. Gegen Renown oder R6 Credits, so heißen die beiden Ingame-Währungen von Rainbow Six: Siege, können diese dann aber wie üblich auch von jedermann - nach einwöchiger Wartezeit - erworben werden. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Rainbow Six: Siege.