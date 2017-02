Railway Empire: Neue Eisenbahn-Simulation angekündigt - Erschafft euer Eisenbahnimperium

Alle Eisenbahn-Fans aufgepasst: Kalypso kündigt mit den Gaming Minds Studios die neue Eisenbahn-Simulation Railway Empire an. Im Spiel erschließt ihr in einer umfangreichen Kampagne die Vereinigten Staaten der 1830er Jahre bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Euer Schienennetz spannt sich dabei von der Westküste bis zur Ostküste und verbindet so zahlreiche amerikanische Städte.

Um das mächtigste Eisenbahnimperium zu errichten, müsst ihr euch jeder Menge Aufgaben in verschiedenen Szenarien stellen. Dazu gehört, die einzelnen Städte mit notwendigen Gütern zu versorgen und wichtige Personen pünktlich von A nach B zu transportieren. Oder ihr lasst den ganzen Druck hinter euch und spielt im Modellbaumodus, in welchem ihr einfach nach euren Vorstellungen ein schönes Streckennetz baut.

Ihr könnt 40 historisch korrekt nachgebildeten Lokomotiven und über 30 verschiedene Waggons nutzen, die alle über eigene Stärken und Schwächen verfügen. In den fünf Epochen, durch welche ihr euer Imperium führt, erforscht ihr mehr als 300 neue Technologien. Ihr seid aber nicht alleine unterwegs, denn drei konkurrierende Tycoons verfolgen dasselbe Ziel wie ihr. Um diesen zuvor zu kommen, greift ihr unter anderem auf Sabotage sowie Banditen und Spione zurück.

Railway Empire soll im vierten Quartal 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Pressemeldung