Race Driver: GRID noch bis Heiligabend gratis im Humble Store

Weihnachten steht vor der Tür. Und die Betreiber des Humble Store verteilen Geschenke. Noch bis zum Abend des 24. Dezember könnt ihr ein kostenloses Exemplar des Rennspiels Race Driver: Grid aus dem Hause Codemasters abgreifen. Der Normalpreis liegt bei immerhin 12,99 Euro. Der gelieferte Key muss bis spätestens Silvester bei Steam aktiviert werden und verfällt andernfalls. Dafür müssen Humble- und Steam-Account verbunden werden. Weiterverschenkt werden kann Race Driver: Grid dementsprechend nicht.

Außerdem sind im Humble Store derzeit auch noch weitere Codemasters-Racer stark reduziert. Dirt Rally kostet etwa nur noch 19,99 Euro, Dirt 3 - Complete Edition 7,49 Euro, Dirt: Showdown 2,99 Euro, F1 2014 6,24 Euro, Grid 2 - Reloaded Edition 11,24 Euro und Grid: Autosport 9,99 Euro. Und auch Titel wie Overlord: Fellowship of Evil, Novus Inceptio, Master of Orion und The Silent Age sind billiger als sonst erhältlich. Die wirklich großen Winter-Sales laufen derzeit aber bei den digitalen Branchenführern Steam und Origin. Geschenkt gibt's dort allerdings nichts.

Quelle: Humble Store