DDR5-RAM: doppelt so viel Bandbreite wie DDR4-RAM

Die nächste Generation beim Arbeitsspeicher für PCs und Laptops wird DDR5-RAM sein. JEDEC, die amerikanische Organisation zur Normierung und Standardisierung von Halbleitern, hat nun in einer Pressemitteilung einige Details zum kommenden DDR5-Arbeitsspeicher bekannt gegeben. Unter anderem wird dabei deutlich, dass man vor 2018 nicht mit einer Markteinführung rechnen kann. Das Portal wccftech nimmt für PCs von Privatanwendern sogar an, dass erst im Jahr 2020 entsprechende PCs beziehungsweise Mainboards auf DDR5-RAM setzen werden. Da DDR4 aber ohnehin erst vor kurzem das ältere DDR3 ablöste, wäre eine frühere Einführung von DDR5-RAM auch kaum sinnvoll.

DDR4-RAM ist der aktuelle Standard für Arbeitsspeicher Quelle: PC Games Hardware Die ersten technischen Details hören sich trotzdem vielversprechend an. So soll sich die Bandbreite, also die Datenmenge, die das RAM pro Sekunde übertragen kann, im Vergleich zum aktuell als Standard geltenden DDR4-RAM verdoppeln. Auch die Stromeffizienz soll erhöht werden. Eine Rolle spielen diese Dinge allerdings eher für professionelle Server-PCs oder andere Profi-Systeme. Für einen Privatnutzer wird beispielsweise beim Strombedarf eine Einsparung kaum messbar sein, selbst wenn im Haushalt nicht nur ein einziger PC steht. Zudem zeigt sich schon seit Jahren, dass die Bandbreite beim Arbeitsspeicher nur bei sehr wenigen speziellen Anwendungen einen kleinen Vorteil bringt. In Spielen wiederum gab es beispielsweise bei der Einführung von DDR4-RAM mit dem Intel-Sockel 1151 keine nennenswerte Steigerung: die neuen Skylake- und Kaby Lake-CPUs sind trotz der Verwendung von DDR4-RAM nur wenig schneller als die älteren Haswell-CPUs mit vergleichbarem Takt, die noch das ältere DDR3-RAM verwenden.