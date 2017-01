Die diesjährige QuakeCon wird vom 24. bis 27. August 2017 erneut in Dallas stattfinden. Dies gaben die Veranstalter über die offizielle Webseite bekannt. Für die mehr als 10.000 erwarteten Besucher soll das Gaylord Texan Resort and Convention Center ausreichend Platz liefern. Neben Nordamerikas größter LAN-Party werden auf der QuakeCon 2017 weitere Aktivitäten, Panels, Turniere, Workshops und mehr stattfinden. In den vergangenen Jahren wurden zudem exklusive Präsentationen und Anspiel-Möglichkeiten für kommende Spiele von Entwickler Bethesda angeboten - darunter DOOM, Dishonored 2 oder Prey. In diesem Jahr werden weitere Eindrücke des 2016 angekündigten Quake Champions erwartet.

Durch die Unterstützung der Unternehmen id Software und Bethesda Softworks wird die QuakeCon 2017 völlig kostenfrei für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Da die Veranstaltung in einem Hotel stattfindet, erhalten alle Besucher exklusive Rabatte, wenn sie ein Zimmer im Rahmen des Events buchen. Die QuakeCon 2017 wird damit auch parallel zur gamescom 2017 stattfinden. Die größte Spielemesse der Welt findet in diesem Jahr vom 22. bis 26. August in den Kölner Messehallen statt. Weitere Meldungen zum Thema QuakeCon findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: QuakeCon