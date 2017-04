00:49

Quake Champions: ​Slash, die Skater-Königin rast im Gameplay-Trailer durch die Levels

09.04.2017 um 10:15 Uhr Slash, die Skater-Königin, ist einer der Champions im kommenden Multiplayer-Shooter Quake Champions und zeigt in einem neuen Gameplay-Trailer, was sie so drauf hat. Sie rast auf ihren Rollerskates durch die Levels und setzt den Verfolgern mit dem Plasma Trailer ordentlich zu.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Quake Champions-Preview: Alte Tugenden und neue Helden.

