Quake Champions: ​Rasanter Gameplay-Trailer zeigt den schnellen Shooter

12.03.2017 um 18:15 Uhr id Software und Saber Interactive starten die Anmeldungsphase zur Closed Beta des Online-Shooters Quake Champions und veröffentlichten einen neuen Gameplay-Trailer, welcher das sehr schnelle Spiel in Aktion zeigt. So seht ihr, was ihr vom neuesten Quake erwarten dürft.

