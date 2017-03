Quake Champions: Video stellt den Scalebearer vor

18.03.2017 um 12:15 Uhr Mit einem neuen Video zum kommenden Multiplayer-Shooter Quake Champions stellt id Software den Scalebearer vor. Dieser galaktische Kriegsherr will um jeden Preis den Sieg in den Kämpfen erringen. Was er so drauf hat und wie er sich in den Gefechten schlägt, zeigt ein neuer Trailer.

