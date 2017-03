Quake Champions: Heldin Nyx greift aus dem Hinterhalt an! - Video

Noch in diesem Jahr werden die Arena-Gefechte des Multiplayer-Shooters Quake Champions eingeläutet. In diesem kämpft in extrem schnellen Gefechten gegen andere Spieler. Dabei ist die Wahl eurer Spielfigur wichtig, da alle über andere Fähigkeiten verfügen und daher in den Gefechten auch andere Rollen einnehmen.

id Software stellte nun in einem neuen Trailer die Heldin Nxy vor. Nxy gehört dem Volk der Melem an, welche die Macht des mysteriösen Fathom Orb für sich nutzen, um die Kraft des "Ghost Walk" einzusetzen. Durch diese Kraft, sich in eine andere Dimension zu begeben, um aus dem Hinterhalt anzugreifen, ist es dem Volk gelungen, eine Invasion der insektenartigen Marauders zu überstehen. Doch dann schafften es die Feinde, den Orb zu zerbrechen, weswegen nun die tödliche Assassine Nyx ausgeschickt wird, um sich der Situation anzunehmen.

Nyx nutzt die Macht des Ghost Walk, um sich temporär in eine andere Dimension zu begeben. Dann ist sie kurzzeitig unverwundbar. Ein Gegner, der genau an der Stelle steht, an der sie wieder materialisiert, ist sofort besiegt. Nyx eignet sich am besten als Assassine, die schnell und tödlich aus den Schatten heraus angreift.

Für Quake Champions soll in wenigen Wochen eine Closed Beta starten, für die ihr euch schon jetzt auf der offiziellen Website anmelden dürft.

Quelle: DualShockers