Quake Champions: Die Burial Chamber wird zu eurem Grab - Video

Schon der Eingang zur Arena Burial Chamber des Multiplayer-Shooters Quake Champions verheißt nichts Gutes. Denn dieser wird von den Knochen einer riesigen Bestie umrahmt. Im Inneren der Gruft müsst ihr euch von Plattform zu Plattform über Lavagruben voran kämpfen.

An verschiedenen Stellen finden Scharfschützen ideale Orte, um die Gegner aus dem Hinterhalt anzugreifen. In den engen Tunneln kann es durchaus zu Überraschungsangriffen kommen und die niedrigen Decken der Grabstätte sowie der geschmolzene Untergrund ermöglichen es den Schwergewichten unter den Champions, ordentlich Flächenschaden zu verursachen. Burial Chamber ist also eine ideale Arena für Taktiker.

Id Software hat zu Burial Chamber ein Video veröffentlicht, in dem ihr seht, wie die Kämpfe in dieser Gruft ablaufen. Der superschnelle Multiplayer-Shooter Quake Champions soll noch in diesem Jahr starten. Für die bald beginnende Closed Beta könnt ihr euch schon jetzt auf der offiziellen Website anmelden.

Quelle: Pressemeldung