Quake Champions: So haut der Killer-Roboter Clutch im Shooter zu

Clutch zertrümmerte sein ganzes Leben lang in Minen Gestein für seine Meister, bis er unerforschte Ruinen mit seltsamen Hieroglyphen entdeckte. Sie ermöglichten es ihm, zu fliegen und als denkende Killermaschinen Rache an seinen Meistern zu üben.

Im Multiplayer-Shooter Quake Champions kann Clutch seine Verbündeten und sich selbst mit einer Barriere schützen sowie Raketen ablenken.

CHAMPION-PROFIL: Clutch - Roboter

Startwerte:



Gesundheit : 150

: 150 Rüstung : 50

: 50 Geschwindigkeit: 320-360-400

Aktive Ability - Barrier: Diese Fähigkeit blockt für kurze Zeit gegnerische Angriffe, was auch Mitgliedern des Teams zugute kommt. Dieses große Kraftfeld ist in der Arena eine mächtige Verteidigung gegen andere Champions.

Passive Ability - Still Defense: Mit der Fähigkeit Still Defense ist es möglich, den Kopf einzuziehen und 20% weniger Schade zu erleiden. Das funktioniert aber nur, wenn man geht oder still steht. Stürmt ihr voran, steigt eure Geschwindigkeit stetig an, was gerade in den Arenen sehr tödlich sein kann.

Der Multiplayer-Shooter Quake Champions befindet sich momentan in einer Closed Beta, zu der in den kommenden Tagen weitere Spieler zugelassen werden sollen. Über die Website des Shooters könnt ihr euch registrieren und mit etwas Glück einen der Plätze ergattern.

Quelle: Pressemeldung