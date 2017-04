Quake Champions-Preview: Von alten Tugenden und neuen Helden

Quake Champions Quake Champions PC Publisher Bethesda Softworks Developer id Software Release 2017

Mit der Ankündigung des Arena-Shooters Quake Champions meldet Entwickler id Software den Anspruch an, dass der Name Quake nicht nur mit einem nostalgischen Gefühl, sondern auch in Zukunft mit aktuellen Online-Multiplayertiteln in Verbindung gebracht wird. Keine leichte Aufgabe, schließlich liegt der Release des letzten "richtigen" Serienteils mit Quake 4 schon über zehn Jahre zurück. Die 2010 veröffentlichte Browser-Version Quake Live wird zwar bis heute von einigen Hardcore-Fans aktiv gespielt, aber fristete stets ein Nischendasein. Nach dem überraschenden Comeback von Doom im letzten Jahr soll nun also Quake als Großvater des Multiplayer-Genres mit einer Frischzellenkur wiederbelebt werden. Quake Champions wird voraussichtlich Ende 2017 kostenlos als F2P-Titel mit Ingame-Kaufoptionen erscheinen, soll nach dem Wunsch der Macher eine große E-Sport-Präsenz erhalten und sich dabei trotzdem noch so anfühlen "wie früher". Schließlich sollen vor allem Spieler, die mit aktuellen Team-Shootern wie Overwatch oder Battlefield 1 nichts anzufangen wissen, dem Spiel eine Chance geben.

Quake Champions in der Vorschau: Polarisierende Helden

Aktuell hoch im Kurs stehen die sogenannten Hero-Shooter, die mit unterschiedlichen Klassen und Charakteren stark auf Teamplay und taktische Koordination setzen. Eine "falsch" gespielte Rolle kann sehr schnell die Chancen des ganzen Teams auf einen Sieg spürbar verringern. Entwarnung für alle Nostalgiker: Quake Champions möchte dieses Konzept nicht imitieren und ist trotz einer bunten Heldenriege weit davon entfernt, ein klassenbasiertes Spiel zu sein. Die Entwickler scheinen sich lediglich ein wenig vom aktuellen Trend inspirieren zu lassen, um moderner zu wirken. Die namensgebenden "Champions" unterscheiden sich primär in ihrer Optik aber auch in drei spielerischen Faktoren voneinander: Geschwindigkeit, Lebensenergie und Rüstungsschutz. Diese variieren je nach Heldenfigur, stehen dabei aber stets in ausgleichender Relation zueinander. Keine Figur scheint einen klaren Nach- oder Vorteil zu haben. Das Spektrum reicht vom transhumanen Punk Anarki, der pfeilschnell, aber dafür relativ ungeschützt mit seinem Hoverboard durch die Arenen gleitet bis zum behäbigen, galaktischen Kriegsherrn Scalebearer, der in massiver Rüstung und mit deutlich mehr Lebensenergie etwas behäbiger durch die Level zieht.

Der bereits aus Quake Live bekannte Held Anarki ist auch in Champions einer der spielbaren Figuren. Seine Stärke ist die Geschwindigkeit, dafür steckt er deutlich weniger Schüsse ein. Quelle: id Software Unserem ersten Eindruck nach liegt der Kern der Marke weiterhin auf einem skillbasierten Spielprinzip und der damit einhergehenden Chancengleichheit. Quake Champions versucht den Spagat, unterschiedliche Charaktere mit individuellen Stärken anzubieten, aber dabei die hohe Zugänglichkeit und Fairness des soliden Grundkonzepts beizubehalten. Trotz dieser spürbaren Unterschiede der Champions bleibt sich die Serie vom Spielgefühl sehr, fast schon überraschend treu. Wir hatten im Vorfeld eine deutlich größere Annäherung an moderne Shooter-Konventionen erwartet. Es gibt weder Autohealing noch freischaltbare Perks oder Waffen. Alle Spieler bedienen sich ganz in der Tradition der Serie am gleichen Waffenarsenal, das in den Arenen an festgelegten Punkten von Freund und Feind aufgehoben werden kann.

Schnell, schneller, Quake

Der Ranger ist der kostenlose Charakter, der allen Spielern in der F2P-Basisversion zur Verfügung steht. Seine Spezialfähigkeit lässt ihn einen Beacon werfen, an den er sich per Knopfdruck teleportiert, um Gegnern in den Rücken zu fallen. Quelle: id Software Alle Helden verfügen zusätzlich über eine individuelle Spezialfähigkeit, die per Tastendruck nach dem Abklingen einer Cooldown-Phase eingesetzt wird. Die Effekte rangieren von Selbstheilung, über Teleport- und Walljump-Fähigkeiten bis hin zum Versprühen von giftigen Schleimpfützen. In unseren Testrunden vor Ort wirkten die Fähigkeiten sehr ausgeglichen und nicht zu übermächtig. Situationen, dass Matches lediglich aufgrund der Anwendung dieser Fähigkeiten gewonnen oder verloren wurden, sind uns nicht begegnet. Der gezielte und gekonnte Einsatz dieser Fähigkeiten bot eher eine zusätzliche, spielerische Ebene, die das unterhaltsame Fragfest dezent auflockerten.

Die Wahl des Charakters wird stark durch den eigenen Spielstil definiert: Spiele ich lieber einen etwas schnelleren, wendigen Helden oder ist mir mehr Lebensenergie wichtiger? Aber auch mit den langsameren Figuren der bisherigen Auswahl gehört Quake Champions mit Abstand zu den schnellsten Shootern, die aktuell verfügbar sind. Im Gespräch mit den Mitspielern gab es keinen erkennbaren Favoriten - jeder Champion lässt sich auf Anhieb gut spielen und es bedarf keiner "Einarbeitungszeit", um die eigene Spielweise an die "Rolle" des Charakters anzupassen. Auch wenn es id Software damit gelingen mag, die Einstiegshürde niedrig zu halten muss sich zeigen, ob das Champions-Modell angenommen wird. Der Reiz, einen anderen Helden auszuprobieren sinkt im Vergleich zu klassenbasierten Shootern mit der Tatsache, dass sich die Champions spielerisch nur marginal voneinander unterscheiden.

