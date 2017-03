Quake Champions wird Free2Play - wer alle Champions will, muss zahlen

Im Rahmen der E3 2016 in Los Angeles gaben Bethesda und id Software die Entwicklung des PC-exklusiven Shooters Quake Champions bekannt. Nun hat Creative Director Tim Willits in einem Interview mit der Internetseite Polygon das Zahlungsmodell des kommenden Titels bekannt gegeben. Demnach wird Quake Champions im Kern kostenlos spielbar sein - allerdings nur begrenzten Zugriff auf die Inhalte bieten. Wer das volle Paket des Shooters haben möchte, wird dann doch zur Kasse gebeten.

In der kostenlosen Variante haben Spieler die Möglichkeit, mit dem Champion "Ranger" in Quake Champions gegen andere Spieler anzutreten. Mit dem Kauf des sogenannten "Champions Pack" werden alle weiteren Helden freigeschaltet, die dann in den Online-Matches genutzt werden können. Die zusätzlichen Champions können jedoch auch mit einer speziellen Ingame-Währung für einen bestimmten Zeitraum ausgeliehen werden. Alle Spieler treten jedoch auf den gleichen Maps und den gleichen Servern gegeneinander an. Laut Tim Willits reagiert das Entwicklerteam damit auf die Veränderungen in der Branche, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Im Interview heißt es: "Wir wollen so viele Personen wie möglich ins Spiel bringen, speziell außerhalb von Nordamerika und Europa, wo wir eine große Anzahl an Fans haben. Wir wollen die Flexibilität haben, diesen Spielern eine Free2Play-Option anzubieten."

Weitere Details zum Zahlungsmodell gibt es im entsprechenden Interview mit Creative Director Tim Willits. In dieser Woche wurde zudem die Anmeldung für die kommende Closed Beta des Shooters gestartet. Einen festen Release-Termin gibt es für den Bethesda-Titel derzeit noch nicht. Weitere Meldungen und Videos zu Quake Champions findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon