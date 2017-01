Project IGI: Ehemalige Entwickler kaufen Rechte an der Shooter-Serie

Im Jahr 2000 erschein der Shooter Project IGI, gefolgt von einem zweiten Teil im Jahr 2003. Seitdem wurde es still um die Reihe. Publisher Square Enix hielt die Rechte an der Marke, hatte aber offenbar keine Pläne, weitere Spiele zu entwickeln.

Das Spielestudio Artplant besteht aus ehemaligen Entwickler von Interloop, welche die beiden Project-IGI-Spiele entwickelten. CEO Jack Wulff erklärte nun, dass seine Firma die Rechte an Project IGI von Square Enix kaufen konnte. Zwar wollte er noch nicht bekannt geben, ob sich ein neues Spiel in der Reihe in Entwicklung befindet, der Kauf der Rechte soll jedoch zu einer großen Änderung dessen führen, wie das Studio in Zukunft arbeitet. Man werde nicht mehr Spiele für Publisher entwickeln, sondern eigene, deren Rechte man auch besitzt.

Es ist davon auszugehen, dass sich ein neues Project IGI in Entwicklung befindet. Allerdings sollten sich Fans nicht zu früh freuen, denn obwohl Artplant nun generell die Rechte an der Marke hat, besitzt Square Enix weiterhin die Publishing-Rechte am Spiel. Das heißt, ein Remake oder eine Remaster-Version von Projekt IGI würde nur in Zusammenarbeit zwischen Artplant und Square Enix erscheinen. Die Zukunft wird zeigen, wie sich diese Situation noch entwickelt. Project-IGI-Fans dürfen aber hoffen.

Quelle: Gamesindustry.biz